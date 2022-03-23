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В оккупированном Херсоне пускают маршрутки и возобновят торговлю

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 12:39
В оккупированном Херсоне пускают маршрутки и возобновят торговлю
Фото: Херсонский городской совет

Власти Херсона, который сейчас оккупирован российскими военными, выпустили на маршруты города часть коммунальных автобусов, а также планируют возобновить торговлю.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь Колыхаева: "Про маршрутки. Нам удалось выпустить на линии часть наших коммунальных автобусов. Пустили по самым важным маршрутам, там, где троллейбусы не справятся.

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Но. Ситуация очень тяжёлая. Денег в бюджете практически нет. Водителям зарплату на нашем КП ХКТС платить нечем. Но… они готовы поработать бесплатно, пока мы не выровняем ситуацию! Люди, спасибо вам от имени всех херсонцев!".

Детали: Мэр Херсона отметил, что бесплатно транспорт ездить не может, поскольку нужно покупать топливо, которое тоже подорожало. По словам Колыхаева, в связи с этим подняли цену на проезд до 10 гривен – так автобусы смогут "еле-еле выходить в ноль". 

Мэр объяснил – если жители смогут ездить по такой цене, то автобусы будут ходить, а если цена неподъёмная, то свернут эти поездки. В комментариях под постом юзеры говорят, что готовы платить 10 гривен за проезд.

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Колыхаев также призвал предпринимателей запускать работу: торговать, покупать, вести любой легальный бизнес. По его словам, у торговцев не будут брать арендную плату за места на рынке.

Предыстория:

  • Сейчас город Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • В Херсоне почти каждый день проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.
  • 21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь – были раненные.

Темы: Херсоноккупациятранспортторговля
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