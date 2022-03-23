Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Херсоне пускают маршрутки и возобновят торговлю

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 13:39
Фото: Херсонский городской совет

Власти Херсона, который сейчас оккупирован российскими военными, выпустили на маршруты города часть коммунальных автобусов, а также планируют возобновить торговлю.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь Колыхаева: "Про маршрутки. Нам удалось выпустить на линии часть наших коммунальных автобусов. Пустили по самым важным маршрутам, там, где троллейбусы не справятся.

Но. Ситуация очень тяжёлая. Денег в бюджете практически нет. Водителям зарплату на нашем КП ХКТС платить нечем. Но… они готовы поработать бесплатно, пока мы не выровняем ситуацию! Люди, спасибо вам от имени всех херсонцев!".

Детали: Мэр Херсона отметил, что бесплатно транспорт ездить не может, поскольку нужно покупать топливо, которое тоже подорожало. По словам Колыхаева, в связи с этим подняли цену на проезд до 10 гривен – так автобусы смогут "еле-еле выходить в ноль". 

Мэр объяснил – если жители смогут ездить по такой цене, то автобусы будут ходить, а если цена неподъёмная, то свернут эти поездки. В комментариях под постом юзеры говорят, что готовы платить 10 гривен за проезд.

Колыхаев также призвал предпринимателей запускать работу: торговать, покупать, вести любой легальный бизнес. По его словам, у торговцев не будут брать арендную плату за места на рынке.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Сейчас город Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • В Херсоне почти каждый день проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.
  • 21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь – были раненные.

Темы: Херсоноккупациятранспортторговля
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит

карта Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС

Враг стягивает силы, чтобы возобновить наступление – сводка Генштаба

Ночь в регионах: бои на Херсонщине и ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины, Волыни

За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat

Все новости...
Херсон
В Херсонской области россияне хотят ввести в оборот рубли – местный депутат
Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ
Херсон: россияне разогнали митинг за Украину, есть раненые
Последние новости
15:04
Полк "Азов" обратился к россиянам и пожелал свергнуть Путина
14:58
Українці через "Дію" зібрали вже понад 200 мільйонів на армію
14:56
"Купите цветок, а я – броник": как 7-летняя Варя собрала деньги на три бронежилета для бойцов ВСУ
14:51
картаБританская разведка показала на карте расстановку сил в Украине
14:49
фотоВ Николаеве отметили годовщину изгнания нацистских оккупантов
14:39
Список сервисов, которые помогут найти работу в Украине и за границей
14:39
Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов – министр
14:35
Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС отобрать паспорта у подсанкционных россиян и белорусов
14:31
До сих пор жалеете россиян? Вам следует это прекратить – Юрий Береза
14:19
В РФ падают продажи у малого и среднего бизнеса: начали экономить на рекламе и IT
Все новости...