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Чубайс ушел с должности при Путине и уехал из России – Bloomberg

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 14:34
Анатолий Чубайс, фото ТАСС

Российский политик Анатолий Чубайс ушел в отставку с должности специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и покинул Россию из-за своей оппозиции к войне Владимира Путина в Украине.

Источник: Bloomberg со ссылкой на двух человек, ознакомленных с ситуацией, РИА Новости

Детали: Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не дал быстрого комментария американскому изданию относительно информации о шагах Чубайса.

Позже Песков сказал РИА Новости, что Чубайс уволился по собственному желанию, а уехал ли он из России – это  его личное дело.

Анатолий Чубайс стал едва ли не первым чиновником самого высокого уровня, который порвал с Кремлем из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На прошлой неделе Аркадий Дворкович, бывший старшим экономическим советником Дмитрия Медведева во время его президентства и вице-премьер-министром до 2018 года, ушел в отставку с должности главы поддерживаемого государством технологического фонда "Сколково" после осуждения вторжения.

Дворкович, также являющийся президентом Международной шахматной федерации, стал одним из немногих бывших высокопоставленных чиновников, выступивших против войны.

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Справка: 66-летний Анатолий Чубайс известен как архитектор российской приватизации 1990-х годов, Он является одним из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в правительстве Путина и поддерживали тесные связи с западными чиновниками.

Чубайс дал Путину первую работу в Кремле в середине 1990-х и поначалу приветствовал его приход к власти в конце того десятилетия.

При Путине Чубайс занимал руководящие должности в крупных государственных компаниях, пока президент не назначил его уполномоченным по устойчивому развитию в декабре 2020 года.

Напомним: С началом войны, которую Владимир Путин называет спецоперацией, Кремль усилил давление на внутренних критиков вторжения в Украину.

16 марта Путин пригрозил очистить Россию от союзников Запада, который, по убеждению российского лидера, желает уничтожить РФ. По словам Путина, народ "сможет отличить патриотов от подонков и предателей и выплюнуть их, как мошку, случайно залетевшую им в рот".

Темы: РосcияПутинвойна
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