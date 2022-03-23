Мінцифри шукає сторінки мертвих росіян у соцмережах і сповіщає їхніх рідних
В Україні використовують штучний інтелект, щоб виявити мертвих окупантів через соціальні мережі та повідомити про їх смерть рідним.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook
Пряма мова: "Ще місяць тому ми використовували технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фото в реєстрі. Пам’ятаєте підпис обличчям у Дії?
Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає".
Деталі: За словами Федорова, міністерство налаштовує автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських вбивць, які прийшли зі зброєю в Україну.
"Дякую кожному за боротьбу. І перепрошую в кожного, кому нам не вдалося допомогти.
Продовжуємо триматись разом і робити все можливе для нашої швидкої перемоги!", - додав Федоров.
Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули вже приблизно 15600 окупантів.