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Мінцифри шукає сторінки мертвих росіян у соцмережах і сповіщає їхніх рідних

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 14:15
Мінцифри шукає сторінки мертвих росіян у соцмережах і сповіщає їхніх рідних

В Україні використовують штучний інтелект, щоб виявити мертвих окупантів через соціальні мережі та повідомити про їх смерть рідним.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Ще місяць тому ми використовували технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фото в реєстрі. Пам’ятаєте підпис обличчям у Дії?

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Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає".

Деталі: За словами Федорова, міністерство налаштовує автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських вбивць, які прийшли зі зброєю в Україну.

"Дякую кожному за боротьбу. І перепрошую в кожного, кому нам не вдалося допомогти.

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Продовжуємо триматись разом і робити все можливе для нашої швидкої перемоги!", - додав Федоров.

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули вже приблизно 15600 окупантів.

Теми: війнаМінцифри
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