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Минцифры ищет страницы мертвых россиян в соцсетях и извещает их родных

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 14:15
Минцифры ищет страницы мертвых россиян в соцсетях и извещает их родных

В Украине используют искусственный интеллект, чтобы выявить мертвых оккупантов через социальные сети и сообщить об их смерти родным.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в "Дие"?

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Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает".

Детали: По словам Федорова, министерство настраивает автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду о российских убийцах, пришедших с оружием в Украину.

"Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь.

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Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей скорой победы!" - добавил Федоров.

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 марта с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже около 15600 оккупантов.

Темы: войнаМинцифры
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