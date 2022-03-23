Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минцифры ищет страницы мертвых россиян в соцсетях и извещает их родных

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 15:15

В Украине используют искусственный интеллект, чтобы выявить мертвых оккупантов через социальные сети и сообщить об их смерти родным.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в "Дие"?

Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает".

Детали: По словам Федорова, министерство настраивает автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду о российских убийцах, пришедших с оружием в Украину.

"Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь.

Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей скорой победы!" - добавил Федоров.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 марта с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже около 15600 оккупантов.

Темы: войнаМинцифры
powered by lun.ua
Главное сегодня

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит

карта Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС

Враг стягивает силы, чтобы возобновить наступление – сводка Генштаба

Все новости...
война
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
Последние новости
16:23
В Одесской области задержали мужчину за псевдоминирование эвакуационного поезда
16:23
Провели десятки операций: как врачи "Охматдита" спасают раненых детей
16:18
Fitch отозвал суверенный рейтинг России
16:07
В немецком Вюрцбурге неизвестные разрисовали стены протестантской церкви символами "Z"
16:07
документХакеры показали приказ и.о. министра обороны РФ о создании фейков касательно пленных
16:05
Харьковский кот Степан собрал для украинских животных более $10 тысяч
16:05
Депутата "Слуги народа" похитили россияне в оккупированном Геническе
15:48
Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях
15:33
Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни
15:24
В России прекращает деятельность оппозиционная "Новая газета" 
Все новости...