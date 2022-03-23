Сирія не виконує план РФ по залученню бойовиків у війні проти України – розвідка

Українські розвідники повідомляють, що Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці Росії.

Джерело: пресслужба української розвідки

Дослівно: "Попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну "легку прогулянку" змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

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Відомо, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

Деталі: Повідомляється, що 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії).

Російський генерал вимагав надати список бойовиків, які готові брати участь у війні проти України.

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Проте сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість, пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади".

Що було раніше: Борт Міністерства оборони РФ із початку війни Росії проти України двічі літав до Сирії.

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.