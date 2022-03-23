Сирия не выполняет план РФ по привлечению боевиков в войне против Украины

Украинские разведчики сообщают, что Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне России.

Источник: пресс-служба украинской разведки

Дословно: "Предварительные обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Обещанную "легкую прогулку" изменили сообщения об упорных боях и высоких потерях россиян. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного обеспечения.

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Известно, что российские оперативники также пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики".

Детали: Сообщается, что 22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в ​​южных провинциях Сирии).

Российский генерал потребовал предоставить список боевиков, готовых участвовать в войне против Украины.

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Однако сирийский полковник не дал четкого ответа, но пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".

Что было раньше: Борт Минобороны РФ с начала войны России против Украины дважды летал в Сирию.

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.