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З-під завалів Харківської ОДА дістали тіла вже 24 людей, розбір триває

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 19:02

З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській, що стався 1 березня, з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває.

Джерело: речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі Суспільному

Деталі: У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв.

Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.

Що передувало: РФ обстріляла Харківську обласну військову адміністрацію 1 березня.

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Теми: Харківська областьХарківвійна
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