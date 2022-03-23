З-під завалів Харківської ОДА дістали тіла вже 24 людей, розбір триває

З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській, що стався 1 березня, з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває.

Джерело: речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі Суспільному

Деталі: У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв.

Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.

Що передувало: РФ обстріляла Харківську обласну військову адміністрацію 1 березня.