Через ракетний удар у Харкові загинули 7 людей, більше 20 поранено
Унаслідок ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина.
Джерело: голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Російський ворог безпощадно знищує мирне населення Харківщини!
Сьогодні снаряди влучали в житлові масиви, в центр міста, в лікарню, в університет. Мирні люди йшли в аптеки та продуктові магазини. Обстріл ракетами та залповим вогнем - це військовий злочин!
Постраждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр міста…
Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина. Це лише попередні дані".
Деталі: Синєгубов сказав, що кількість жертв авіаудару по житловій багатоповерхівці на проспекті Ново-Баварському наразі уточнюється. Раніше було відомо про щонайменше 8 загиблих.
За його словами, будинок був знищений вщент, і багато людей лишаються під завалами.
Очільник військової адміністрації Харківщини зазначив, що обстріли з артилерії та авіації цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури є військовим злочином.
Передісторія:
- Рано вранці 1 березня російські окупанти здійснили ракетний удар по Харкову, влучивши в центральну площу Свободи та серйозно зруйнувавши будівлю Харківської облдержадміністрації. Згодом російські загарбники обстріляли лікарню: кількість жертв невідома.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл і сказав, що Росія відтепер може офіційно вважатися державою-терористом.
- Удень 1 березня українським захисникам вдалося збити російський бомбардувальник, який знищив житловий будинок на проспекті Ново-Баварському.
- 28 лютого російські окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Харкова з РСЗВ "Град", які мають високу летальну дію. Щонайменше одна жінка загинула, одній відірвало ноги, ще десяток мирних мешканців поранено.
- Президент Зеленський пообіцяв, що над військовими злочинцями російської армії буде проведено міжнародний трибунал за обстріл цивільної інфраструктури Харкова.