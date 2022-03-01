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Через ракетний удар у Харкові загинули 7 людей, більше 20 поранено

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 18:48
Через ракетний удар у Харкові загинули 7 людей, більше 20 поранено
Приміщення Харківської ОДА на площі Свободи після ракетного удару. Фото: getty images

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина.

Джерело: голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Російський ворог безпощадно знищує мирне населення Харківщини!

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Сьогодні снаряди влучали в житлові масиви, в центр міста, в лікарню, в університет. Мирні люди йшли в аптеки та продуктові магазини. Обстріл ракетами та залповим вогнем - це військовий злочин!

Постраждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр міста…

Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина. Це лише попередні дані".

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Деталі: Синєгубов сказав, що кількість жертв авіаудару по житловій багатоповерхівці на проспекті Ново-Баварському наразі уточнюється. Раніше було відомо про щонайменше 8 загиблих.

За його словами, будинок був знищений вщент, і багато людей лишаються під завалами.

Очільник військової адміністрації Харківщини зазначив, що обстріли з артилерії та авіації цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури є військовим злочином.

Передісторія: 

  • Рано вранці 1 березня російські окупанти здійснили ракетний удар по Харкову, влучивши в центральну площу Свободи та серйозно зруйнувавши будівлю Харківської облдержадміністрації. Згодом російські загарбники обстріляли лікарню: кількість жертв невідома.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл і сказав, що Росія відтепер може офіційно вважатися державою-терористом.
  • Удень 1 березня українським захисникам вдалося збити російський бомбардувальник, який знищив житловий будинок на проспекті Ново-Баварському.
  • 28 лютого російські окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Харкова з РСЗВ "Град", які мають високу летальну дію. Щонайменше одна жінка загинула, одній відірвало ноги, ще десяток мирних мешканців поранено.
  • Президент Зеленський пообіцяв, що над військовими злочинцями російської армії буде проведено міжнародний трибунал за обстріл цивільної інфраструктури Харкова.

Теми: ХарківРосіявійнабойові дії
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