Через ракетний удар у Харкові загинули 7 людей, більше 20 поранено

Приміщення Харківської ОДА на площі Свободи після ракетного удару. Фото: getty images

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина.

Джерело: голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Російський ворог безпощадно знищує мирне населення Харківщини!

Сьогодні снаряди влучали в житлові масиви, в центр міста, в лікарню, в університет. Мирні люди йшли в аптеки та продуктові магазини. Обстріл ракетами та залповим вогнем - це військовий злочин!

Постраждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр міста…

Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина. Це лише попередні дані".

Деталі: Синєгубов сказав, що кількість жертв авіаудару по житловій багатоповерхівці на проспекті Ново-Баварському наразі уточнюється. Раніше було відомо про щонайменше 8 загиблих.

За його словами, будинок був знищений вщент, і багато людей лишаються під завалами.

Очільник військової адміністрації Харківщини зазначив, що обстріли з артилерії та авіації цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури є військовим злочином.

Передісторія: