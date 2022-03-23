Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-под завалов Харьковской ОГА извлекли тела уже 24 человек, разбор продолжается

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 19:02

Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской, который произошел 1 марта, из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается.

Источник: представитель Главного управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному

Детали: В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже – о 10 жертвах.

Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

Что предшествовало: РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 1 марта.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Харьковская областьХарьковвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Чемпион мира по кикбоксингу погиб в бою за Мариуполь

Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались

Россияне перевозят десятки тонн снарядов вблизи зоны отчуждения ЧАЭС – Генштаб ВСУ

фото300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Все новости...
Харьковская область
Над Харьковщиной сбили крылатую ракету врага
Глава Харьковской ОВА заявил о провокациях России: Защищаем только свое
Харьковская область: ВСУ отбили атаку российских оккупантов на вертолетах
Последние новости
23:30
На востоке Украины ВСУ уничтожили танки, БМП и авто россиян
23:24
Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный
23:19
США поставят Украине дизтопливо
23:14
Зеленский о "биолабораториях" в Украине: Это анекдот какой-то
23:12
Зеленский сообщил об обмене взятых в плен РФ моряков со Змеиного
23:12
В Рубежном из укрытий, несмотря на обстрелы, вытащили 155 человек – Верещук
22:50
Украина требует от ООН ввести специальную миссию в зону отчуждения
22:41
МИД Франции: если ничего не сделать для помощи Мариуполю, это будет коллективная вина
22:17
Украина повысит налоги для компаний, продолжающих работать в России – Гетманцев
22:15
ОП о запрете интервью Зеленского в России: феерически трусливо
Все новости...