Из-под завалов Харьковской ОГА извлекли тела уже 24 человек, разбор продолжается
Среда, 23 марта 2022, 18:02
Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской, который произошел 1 марта, из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается.
Источник: представитель Главного управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному
Детали: В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже – о 10 жертвах.
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Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.
Что предшествовало: РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 1 марта.