Из-под завалов Харьковской ОГА извлекли тела уже 24 человек, разбор продолжается

Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской, который произошел 1 марта, из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается.

Источник: представитель Главного управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному

Детали: В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже – о 10 жертвах.

Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

Что предшествовало: РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 1 марта.