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Рада збереться цього тижня – Корнієнко

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 19:48
Верховна Рада, Getty Images

Цього тижня відбудеться засідання Верховної Ради.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час інформаційного марафону, повідомляє сайт Верховної Ради

Деталі: Серед питань, які будуть винесені на розгляд депутатського корпусу, - продовження податкової та митної реформи, щоб забезпечити механізм майже безперешкодного ввезення необхідних вантажів до України.

"Мова йде й про гуманітарку, і про товари першої необхідності, і про продукти харчування, про паливо й так далі", - уточнив Корнієнко.

Також, за його словами, розглядатимуться законопроєкти, які стосуються посівної, - зокрема, документ, який унормовує діяльність аграріїв у воєнний час, а також законопроєкт про підвищення кримінальної відповідальності за некоректне поводження з гуманітарною допомогою.

До розгляду представлені і законопроєкти, які важливі для військової сфери. Наприклад, це значні зміни та уточнення в законопроєкт щодо опору.

"Ми розуміємо, що зараз такі сили будуть розвиватися, бо на жаль, у нас є частина територій, де зараз потрібна діяльність саме таких сил", - зазначив Корнієнко.

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За словами першого заступника, необхідно також дослухатися до прохань військових щодо жорсткіших заходів проти тих, хто фотографує техніку. Відповідний законопроєкт ще обговорюється.

"Думаю, що ми вийдемо на оптимальний варіант з колегами. Дійсно, подібна поведінка вже набула ознак шкідництва. У такі важкі часи будемо підвищувати за це відповідальність", - сказав він.

Теми: Верховна РадаОлександр Корнієнко
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