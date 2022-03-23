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Рада збереться цього тижня – Корнієнко

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 18:48
Рада збереться цього тижня – Корнієнко
Верховна Рада, Getty Images

Цього тижня відбудеться засідання Верховної Ради.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час інформаційного марафону, повідомляє сайт Верховної Ради

Деталі: Серед питань, які будуть винесені на розгляд депутатського корпусу, - продовження податкової та митної реформи, щоб забезпечити механізм майже безперешкодного ввезення необхідних вантажів до України.

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"Мова йде й про гуманітарку, і про товари першої необхідності, і про продукти харчування, про паливо й так далі", - уточнив Корнієнко.

Також, за його словами, розглядатимуться законопроєкти, які стосуються посівної, - зокрема, документ, який унормовує діяльність аграріїв у воєнний час, а також законопроєкт про підвищення кримінальної відповідальності за некоректне поводження з гуманітарною допомогою.

До розгляду представлені і законопроєкти, які важливі для військової сфери. Наприклад, це значні зміни та уточнення в законопроєкт щодо опору.

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"Ми розуміємо, що зараз такі сили будуть розвиватися, бо на жаль, у нас є частина територій, де зараз потрібна діяльність саме таких сил", - зазначив Корнієнко.

За словами першого заступника, необхідно також дослухатися до прохань військових щодо жорсткіших заходів проти тих, хто фотографує техніку. Відповідний законопроєкт ще обговорюється.

"Думаю, що ми вийдемо на оптимальний варіант з колегами. Дійсно, подібна поведінка вже набула ознак шкідництва. У такі важкі часи будемо підвищувати за це відповідальність", - сказав він.

Теми: Верховна РадаОлександр Корнієнко
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