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Рада соберется на этой неделе – Корниенко

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 18:48
Рада соберется на этой неделе – Корниенко
Верховная Рада, Getty Images

На этой неделе состоится заседание Верховной Рады.

Источник: первый зампредседателя Верховной Рады Александр Корниенко во время информационного марафона, сообщает сайт ВР

Детали: Среди вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение депутатского корпуса - продолжение налоговой и таможенной реформы, чтобы обеспечить механизм почти беспрепятственного ввоза необходимых грузов в Украину.

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"Речь идет и о гуманитарке, и о товарах первой необходимости, и о продуктах питания, о топливе и так далее", - уточнил Корниенко.

Также, по его словам, будут рассмотрены законопроекты, касающиеся посевной, - в частности, документ, нормирующий деятельность аграриев в военное время, а также законопроект о повышении уголовной ответственности за некорректное обращение с гуманитарной помощью.

К рассмотрению представлены и законопроекты, важные для военной сферы. Например, это значительные изменения и уточнения в законопроекте о сопротивлении.

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"Мы понимаем, что сейчас такие силы будут развиваться, потому что, к сожалению, у нас есть часть территорий, где сейчас нужна деятельность именно таких сил", - отметил Корниенко.

По словам первого заместителя, необходимо также прислушаться к просьбам военных о более жестких мерах против тех, кто фотографирует технику. Соответствующий законопроект еще не обсуждается.

"Думаю, что мы выйдем на оптимальный вариант с коллегами. Действительно, подобное поведение уже приобрело признаки вредительства. В такое тяжелое время будем повышать за это ответственность", - сказал он.

Темы: Верховная РадаАлександр Корниенко
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