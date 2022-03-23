Росіяни видворяють низку американських дипломатів 

У Москві вручили ноту протесту старшому дипломату посольства США в Росії про видворення низки американських дипломатів.

Джерело: пресслужба міністерства закордонних справ РФ

Дослівно: "23 березня старшому дипломату дипмісії США в Москві, якого викликали в МЗС, вручили ноту з переліком американських дипломатів, яких оголосили "persona non grata" і видворяють з країни, у відповідь на висилку Вашингтоном дипломатів постійного представництва Росії при ООН у США, а також російського співробітника секретаріату ООН".

Деталі: Росіяни нібито налякали, що будь-які ворожі дії США стосовно РФ будуть жорстко покарані.

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