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У Москві вручили ноту протесту послу США: "Відносини на межі розриву"

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 16:48
Посол США в РФ Джон Салліван (ліворуч) і російський президент владімір путін (праворуч). фото: getty images

Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу США в Росії Джону Саллівану через висловлюванння американського президента Джо Байдена на адресу Владіміра Путіна.

Джерело: пресслужба МЗС РФ

Дослівно: "Наголошено, що подібні заяви американського президента, які є негідними для державного діяча такого рівня, ставлять російсько-американські відносини на межі розриву.

Попередили, що ворожі дії, які здійснюють проти Росії, наразяться на рішучий та твердий опір".

Деталі: Саллівану вручили ноту протесту й оголосили про демарш.

Також у МЗС РФ повторили американському послу безпідставні звинувачення, що російським дипломатам буцімто завжаають працювати у Вашинґтоні, і вимагали припинити провокації.

Передісторія: 

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Теми: РосіяСШАдипломатичні відносиниБайден
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