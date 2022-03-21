У Москві вручили ноту протесту послу США: "Відносини на межі розриву"
Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу США в Росії Джону Саллівану через висловлюванння американського президента Джо Байдена на адресу Владіміра Путіна.
Джерело: пресслужба МЗС РФ
Дослівно: "Наголошено, що подібні заяви американського президента, які є негідними для державного діяча такого рівня, ставлять російсько-американські відносини на межі розриву.
Попередили, що ворожі дії, які здійснюють проти Росії, наразяться на рішучий та твердий опір".
Деталі: Саллівану вручили ноту протесту й оголосили про демарш.
Також у МЗС РФ повторили американському послу безпідставні звинувачення, що російським дипломатам буцімто завжаають працювати у Вашинґтоні, і вимагали припинити провокації.
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