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У Москві вручили ноту протесту послу США: "Відносини на межі розриву"

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 15:48
У Москві вручили ноту протесту послу США: Відносини на межі розриву
Посол США в РФ Джон Салліван (ліворуч) і російський президент владімір путін (праворуч). фото: getty images

Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу США в Росії Джону Саллівану через висловлюванння американського президента Джо Байдена на адресу Владіміра Путіна.

Джерело: пресслужба МЗС РФ

Дослівно: "Наголошено, що подібні заяви американського президента, які є негідними для державного діяча такого рівня, ставлять російсько-американські відносини на межі розриву.

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Попередили, що ворожі дії, які здійснюють проти Росії, наразяться на рішучий та твердий опір".

Деталі: Саллівану вручили ноту протесту й оголосили про демарш.

Також у МЗС РФ повторили американському послу безпідставні звинувачення, що російським дипломатам буцімто завжаають працювати у Вашинґтоні, і вимагали припинити провокації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 16 березня Байден у ході імпровізованого спілкування із журналістами в кулуарах назвав Путіна "воєнним злочинцем". Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі висловлювання "неприйнятними".
  • Наступного дня, з нагоди святкування Дня святого Патрика, Байден сказав, що Росію очолює "кривавий диктатор і чистий головоріз" Путін. 
  • У березні 2021 року Байден назвав Путіна "вбивцею" і пообіцяв, що він заплатить за втручання Росії в американські вибори. Сам Путін відреагував дитячою скоромовкою: "хто обзивається – той сам так називається".
  • 16 червня 2021 року в Женеві після зустрічі Путіна з Байденом, російський президент сказав, що Байден пояснив йому суть своїх різких звинувачень.

Теми: РосіяСШАдипломатичні відносиниБайден
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