Россияне выдворяют ряд американских дипломатов

В Москве вручили ноту протеста старшему дипломату посольства США в России о выдворении ряда американских дипломатов.

Источник: пресс-служба министерства иностранных дел РФ

Дословно: "23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН".

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Детали: Россияне якобы пригрозили, что любые враждебные действия США в отношении РФ будут жестко наказаны.

Предыстория:

21 марта российский МИД вызвал посла США в Москве и вручил ему ноту протеста за слова президента США Джо Байдена о Путине.

США 28 февраля выдворили 12 российских дипломатов при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по подозрению в шпионаже. США утверждали, что среди них установили наличие одного разведчика.