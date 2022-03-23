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Россияне выдворяют ряд американских дипломатов

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 19:43
Россияне выдворяют ряд американских дипломатов
Здание МИДа РФ в Москве. фото: getty images

В Москве вручили ноту протеста старшему дипломату посольства США в России о выдворении ряда американских дипломатов.

Источник: пресс-служба министерства иностранных дел РФ

Дословно: "23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН".

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Детали: Россияне якобы пригрозили, что любые враждебные действия США в отношении РФ будут жестко наказаны.

Предыстория:

  • 21 марта российский МИД вызвал посла США в Москве и вручил ему ноту протеста за слова президента США Джо Байдена о Путине.
  • США 28 февраля выдворили 12 российских дипломатов при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по подозрению в шпионаже. США утверждали, что среди них установили наличие одного разведчика.

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Темы: РосcияСШАдипломатические отношенияМИД
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