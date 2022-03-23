Россияне выдворяют ряд американских дипломатов

В Москве вручили ноту протеста старшему дипломату посольства США в России о выдворении ряда американских дипломатов.

Источник: пресс-служба министерства иностранных дел РФ

Дословно: "23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН".

Детали: Россияне якобы пригрозили, что любые враждебные действия США в отношении РФ будут жестко наказаны.

Предыстория: