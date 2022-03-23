Над Харківщиною збили крилату ракету ворога
Середа, 23 березня 2022, 21:24
Протиповітряна оборона збила крилату ракету над Харківщиною.
Джерело: Повітряне командування "Схід"
Дослівно: "Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті".
Що передувало: У середу в південно-східному регіоні Харківщини зенітні ракетні комплекси Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожі літаки.
Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що ворог перші два тижні активно намагався штурмувати місто Харків, намагався потрапити до міста, зараз він тероризує Харків та районні центри артобстрілами.
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