Над Харківщиною збили крилату ракету ворога

Протиповітряна оборона збила крилату ракету над Харківщиною.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті".

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Що передувало: У середу в південно-східному регіоні Харківщини зенітні ракетні комплекси Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожі літаки.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що ворог перші два тижні активно намагався штурмувати місто Харків, намагався потрапити до міста, зараз він тероризує Харків та районні центри артобстрілами.