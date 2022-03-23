Над Харьковщиной сбили крылатую ракету врага

Противовоздушная оборона сбила крылатую ракету над Харьковщиной.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Минус одна крылатая ракета в Харьковской области. Зенитные ракетные подразделения, как всегда, на высоте".

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Что предшествовало: В среду в юго-восточном регионе Харьковщины зенитные ракетные комплексы Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 вражеских самолета.

Глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что враг первые две недели активно пытался штурмовать город Харьков, пытался попасть в город, сейчас он терроризирует Харьков и районные центры артобстрелами.