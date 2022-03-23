Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Харьковщиной сбили крылатую ракету врага

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 21:24

Противовоздушная оборона сбила крылатую ракету над Харьковщиной.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Минус одна крылатая ракета в Харьковской области. Зенитные ракетные подразделения, как всегда, на высоте".

Что предшествовало: В среду в юго-восточном регионе Харьковщины зенитные ракетные комплексы Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 вражеских самолета.

Глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что враг первые две недели активно пытался штурмовать город Харьков, пытался попасть в город, сейчас он терроризирует Харьков и районные центры артобстрелами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Абрамович передавал Путину записку от Зеленского – The Times

Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий

исправленоУ Абрамовича и 2 членов украинской делегации на переговорах с РФ были симптомы отравления в Киеве – СМИ

видеоИрпень освободили от оккупантов – мэр

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Все новости...
Харьковская область
Глава Харьковской ОВА заявил о провокациях России: Защищаем только свое
Из-под завалов Харьковской ОГА извлекли тела уже 24 человек, разбор продолжается
Харьковская область: ВСУ отбили атаку российских оккупантов на вертолетах
Последние новости
22:38
ООН может инициировать подписание соглашений о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ
22:26
В Германии использование символа "Z" может рассматриваться как уголовное преступление – МВД
22:06
Абрамович передавал Путину записку от Зеленского – The Times
22:05
В Донецкой и Луганской областях ВСУ уничтожили 12 танков и 10 БМП россиян
21:59
На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций
21:56
Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины
21:38
Глава МИД Британии: мы не должны позволить продать Украину
21:32
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед
21:21
Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области
21:18
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий
Все новости...