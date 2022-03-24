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В России эвакуируют жителей из сел, куда якобы прилетел снаряд с Украины

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 00:10
ЖУРАВЛЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Из сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области РФ около 180 человек были эвакуированы в Белгород якобы после попадания снаряда с территории Украины.

Источник: мэр Белгорода Антон Иванович в видеообращении, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Сегодня вечером к нам приехали 178 человек – жители Нехотеевки и Журавлевки, которые пострадали в результате инцидента – попавшего снаряда.

100 человек остались в пункте временного размещения, а 78 человек уехали к родственникам, знакомым".

Что предшествовало: Ранее в среду губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. В Журавлевке и Нехотеевке был введен режим ЧС.

С указанными населенными пунктами граничит территория Харьковской области, где присутствуют российские войска.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о подготовке Россией провокаций с обстрелом собственных территорий и подчеркнул, что ВСУ никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты.

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Темы: Росcия
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