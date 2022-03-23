Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России эвакуируют жителей из сел, куда якобы прилетел снаряд с Украины

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 23:10
В России эвакуируют жителей из сел, куда якобы прилетел снаряд с Украины
ЖУРАВЛЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Из сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области РФ около 180 человек были эвакуированы в Белгород якобы после попадания снаряда с территории Украины.

Источник: мэр Белгорода Антон Иванович в видеообращении, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Сегодня вечером к нам приехали 178 человек – жители Нехотеевки и Журавлевки, которые пострадали в результате инцидента – попавшего снаряда.

Реклама:

100 человек остались в пункте временного размещения, а 78 человек уехали к родственникам, знакомым".

Что предшествовало: Ранее в среду губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. В Журавлевке и Нехотеевке был введен режим ЧС.

С указанными населенными пунктами граничит территория Харьковской области, где присутствуют российские войска.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о подготовке Россией провокаций с обстрелом собственных территорий и подчеркнул, что ВСУ никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: