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Київ знову у топ-10 міст з найбруднішим повітрям: горять пожежі війни

Ірина БалачукЧетвер, 24 березня 2022, 07:58
Київ знову у топ-10 міст з найбруднішим повітрям: горять пожежі війни
Рятувальник гасить пожежу, спричинену російськими обстрілами у Шевченківському районі Києва 23 березня. Фото ДСНС

Станом на ранок 24 березня Київ опинився на 8 сходинці рейтингу міст з найбруднішим повітрям – концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 13 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

Джерело: Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook, дані сервісу IQAir та saveecobot

Дослівно Управління КМДА: "Станом на 8 годину 24 березня якість повітря у Києві незадовільна на обох берегах. Спостерігається високий вміст дрібнодисперсного пилу. Водночас перевищень гранично допустимий концентрацій наразі не виявлено". 

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скриншот з сайту 

Деталі: Водночас екоуправління зазначає, що о 23:00 23 березня було зафіксовано багатократне перевищення гранично допустимої концентрації сірководню – 55,6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 8 ). 

 
скриншот з сайту

Станом на 8 годину 24 березня на лівому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складає:

  • зважені частки (пил) – 145 мкг/м3 (ГДК – 500),
  • оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400),
  • діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200),
  • діоксиду сірки – 27,5 мкг/м3 (ГДК – 500),
  • оксиду вуглецю – 407 мкг/м3 (ГДК – 5000),
  • озону – 83,6 мкг/м3 (ГДК – 160),
  • формальдегіду – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 35),
  • сірководню – 2,2 мкг/м3 (ГДК – 8 ).

на правому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складає:

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  • зважені частки (пил) – 137 мкг/м3 (ГДК – 500),
  • оксиду азоту – 1,0 мкг/м3 (ГДК – 400),
  • діоксиду азоту – 13,0 мкг/м3 (ГДК – 200),
  • діоксиду сірки – 18,3 мкг/м3 (ГДК – 500),
  • оксиду вуглецю – 599 мкг/м3 (ГДК – 5000),
  • озону – 91,0 мкг/м3 (ГДК – 160).

За даними saveecobot, в Україні наразі зафіксована велика кількість пожеж. Горить також і в Київській області.

 
скриншот з сайту  saveecobot

Велика кількість пожеж спостерігається в районі міст Буча, Ірпінь, Макарів, села Березівка, що на заході та північному заході від Києва, а також на північному сході від Києва – Бровари, Велика Димерка. Вітер наразі, за даними saveecobot, західний, південно-західний. 

 
скриншот з сайту  saveecobot

Міська влада радить мешканцям не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності, коли погіршується якість повітря у місті.

Для довідки: В Україні 29 днів триває війна. Російські війська щоденно обстрілюють всю територію країни. Бомби і ракети призводять до вибухів, руйнувань житла мирних мешканців, військової та цивільної інфраструктури та пожеж. Щоденно по всій Україні горять будинки, торгові центри, склади, АЗС.

Часто рятувальники по кілька годин не можуть ліквідувати пожежі через обстріли. Усе це призводить до погіршення стану повітря.

Передісторія:

  • 19 березня концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ. За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).
  • 21 березня повідомлялося, що вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря в Києві – концентрація забруднюючих речовин у деяких районах у 12 разів перевищувала норму.

Теми: Київвійнаекологія
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