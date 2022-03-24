Киев снова в топ-10 городов с самым грязным воздухом: горят пожары войны

По состоянию на утро 24 марта Киев оказался на 8-й строчке рейтинга городов с самым грязным воздухом – концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 13 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ.

Источник: Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, данные сервиса IQAir и saveecobot

Дословно Управление КГГА: "По состоянию на 8 часов 24 марта качество воздуха в Киеве неудовлетворительное на обоих берегах. Наблюдается высокое содержание мелкодисперсной пыли. В то же время превышений предельно допустимых концентраций пока не обнаружено".

скриншот из сайта

Детали: Вместе с тем, экоуправление отмечает, что в 23:00 23 марта было зафиксировано многократное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода – 55,6 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 8).

скриншот из сайта

По состоянию на 8:00 24 марта на левом берегу Киева содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 145 мкг/м3 (ПДК – 500),

оксида азота – 1,6 мкг/м3 (ПДК – 400),

диоксида азота – 12,5 мкг/м3 (ПДК – 200),

диоксида серы – 27,5 мкг/м3 (ПДК – 500),

оксида углерода – 407 мкг/м3 (ПДК – 5000),

озона – 83,6 мкг/м3 (ПДК – 160),

формальдегида – 6,8 мкг/м3 (ПДК – 35),

сероводорода – 2,2 мкг/м3 (ПДК – 8).

на правом берегу Киева содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 137 мкг/м3 (ПДК – 500),

оксида азота – 1,0 мкг/м3 (ПДК – 400),

диоксида азота – 13,0 мкг/м3 (ПДК – 200),

диоксида серы – 18,3 мкг/м3 (ПДК – 500),

оксида углерода – 599 мкг/м3 (ПДК – 5000),

озона – 91,0 мкг/м3 (ПДК – 160).

По данным saveecobot, в Украине зафиксировано большое количество пожаров. Горит также в Киевской области.

ВИДЕО ДНЯ

скриншот из сайта saveecobot

Большое количество пожаров наблюдается в районе городов Буча, Ирпень, Макаров, села Березовка на западе и северо-западе от Киева, а также на северо-востоке от Киева – Бровары, Большая Дымерка. Ветер сейчас, по данным saveecobot, западный, юго-западный.

скриншот из сайта saveecobot

Городские власти советуют жителям не открывать окна и не выходить из дома без необходимости, когда ухудшается качество воздуха в городе.

Для справки: В Украине 29 дней идет война. Российские войска ежедневно обстреливают всю территорию страны. Бомбы и ракеты приводят к взрывам, разрушениям жилья мирных жителей, военной и гражданской инфраструктуры и пожарам. Ежедневно по всей Украине горят дома, торговые центры, склады, автозаправочные станции.

Часто спасатели по нескольку часов не могут ликвидировать пожары из-за обстрелов. Все это приводит к ухудшению состояния воздуха.

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