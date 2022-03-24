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Пєсков пояснив медійну "пропажу" Шойгу: "зараз багато клопотів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 березня 2022, 12:42
Шойгу. фото Міноборони РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".

Джерело: Пєсков, якого цитує "Медуза"

Пряма мова:  "Слухайте, у міністра оборони зараз багато клопотів, як ви розумієте. Йде спеціальна військова операція. Звичайно, зараз не зовсім час для медійної активності. Це цілком зрозуміло".

Деталі: На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.

Передісторія:

  • Російські ЗМІ у середу звернули увагу на те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, тобто його не видно 12 днів із 28, поки триває війна в Україні.
  • Також після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "цікавим інформаційним нюансом" зникнення з публічного простору ключових фігурантів силового блоку Росії й економістів.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що зникнення з публічного простору ключових силовиків РФ говорить про те, що серед російських структур іде з’ясування стосунків і пошук винних у провалах в Україні.

Теми: війнаРосія
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