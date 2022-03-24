Пєсков пояснив медійну "пропажу" Шойгу: "зараз багато клопотів"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".

Джерело: Пєсков, якого цитує "Медуза"

Пряма мова: "Слухайте, у міністра оборони зараз багато клопотів, як ви розумієте. Йде спеціальна військова операція. Звичайно, зараз не зовсім час для медійної активності. Це цілком зрозуміло".

Деталі: На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.

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