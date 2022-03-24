Песков объяснил медийную "пропажу" Шойгу: "сейчас много забот"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие в медийном пространстве главы Минобороны России Сергея Шойгу, тем, что у него "сейчас много забот".

Источник: Песков, которого цитирует "Медуза"

Прямая речь: "Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно".



Детали: На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем российского министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство" и посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны РФ.

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