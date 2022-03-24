Песков объяснил медийную "пропажу" Шойгу: "сейчас много забот"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие в медийном пространстве главы Минобороны России Сергея Шойгу, тем, что у него "сейчас много забот".

Источник: Песков, которого цитирует "Медуза"

Прямая речь: "Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно".



Детали: На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем российского министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство" и посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны РФ.

Предыстория:

Российские СМИ в среду обратили внимание на то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине.

Также после 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "интересным информационным нюансом" исчезновения из публичного пространства ключевых фигурантов силового блока России и экономистов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что исчезновение из публичного пространства ключевых силовиков РФ говорит о том, что среди российских структур идет разбирательство и поиск виновных в провалах в Украине.