Данілов про "зникнення" Шойгу: Структури РФ з’ясовують стосунки через провал в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що зникнення з публічного простору ключових силовиків РФ говорить про те, що серед російських структур іде з’ясування стосунків і пошук винних у провалах в Україні.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз відбувається з’ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про нашу країну, пішли на таку авантюру. Зараз там відбувається з’ясування стосунків між їхніми структурами. ФСБ тикає пальцем, що це військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури".

Деталі: Денілов зазначив, що в РФ сьогодні "не тільки Шойгу немає, там багато генералів, які вже не виходять на зв'язок".

"Дуже багато генералів, яких вони вже поміняли. Вони вважають, що вони вже будуть новими силами робити наступ на наші території. Я можу сказати, що їм це не допоможе", - підкреслив секретар РНБО.

Він також заявив, що президент РФ Володимир Путін за 22 роки свого правління "знищив Російську Федерацію".

"Те, що сьогодні відбувається – це знищення РФ, яке зробив їх президент. Їх ніхто не чіпав, вони самі себе знищили за ці 22 роки", – вважає Данілов.

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Що передувало: Російські ЗМІ у середу звернули увагу на те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, тобто його не видно 12 днів із 28, поки триває війна в Україні.

Також після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "цікавим інформаційним нюансом" зникнення з публічного простору ключових фігурантів силового блоку Росії й економістів.