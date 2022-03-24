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Абрамович таки брав участь в організації переговорів України та Росії

"Українська правда"Четвер, 24 березня 2022, 11:46

Російський бізнесмен Роман Абрамович на початковому етапі брав участь в організації російсько-українських переговорів про мир – це підтвердили і в Москві, і в Києві.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам 24 березня, "Интерфакс"; джерела "Української правди", близькі до Офісу президента України

Пряма мова Пєскова: "Справді, він (Абрамович) на початковій стадії брав участь (в організації російсько-українських переговорів)".

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Деталі: На питання, чи бере участь Абрамович у російсько-українських переговорах, Пєсков відповів: "Зараз переговори йдуть між двома переговорними командами – російською та українською".

Від джерел, наближених до Офісу Володимира Зеленського, відомо, що Абрамович справді був залучений до переговорів майже з першого дня.

Тоді виникла ідея позбавити його санкцій. Прохання зняти санкції з нього було озвучено українською стороною прем'єру Великої Британії Борису Джонсону.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 28 лютого видання "The Jerusalem Post" повідомляло, що російський мільярдер Роман Абрамович на прохання України перебуває в Білорусі для допомоги в переговорах між Україною та РФ у рамках зусиль щодо припинення війни.
  • 23 березня "The Wall Street Journal" повідомив, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена не вводити санкції проти бізнесмена Романа Абрамовича, оскільки він сприяє мирним переговорам між Україною та Росією.
  • Євросоюз запровадив санкції проти Абрамовича 15 березня, Велика Британія – 10 березня.
  • Абрамович почав рятувати свої яхти з європейських портів, суперяхту "Solaris" заховали в турецькому місті Бодрум, щоб уникнути арешту.
  • За кілька годин після початку війни з Україною Абрамович передав контроль над своїми активами в США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

Теми: переговориРосіяУкраїнасанкції
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