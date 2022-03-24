Абрамович таки брав участь в організації переговорів України та Росії

Російський бізнесмен Роман Абрамович на початковому етапі брав участь в організації російсько-українських переговорів про мир – це підтвердили і в Москві, і в Києві.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам 24 березня, "Интерфакс"; джерела "Української правди", близькі до Офісу президента України

Пряма мова Пєскова: "Справді, він (Абрамович) на початковій стадії брав участь (в організації російсько-українських переговорів)".

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Деталі: На питання, чи бере участь Абрамович у російсько-українських переговорах, Пєсков відповів: "Зараз переговори йдуть між двома переговорними командами – російською та українською".

Від джерел, наближених до Офісу Володимира Зеленського, відомо, що Абрамович справді був залучений до переговорів майже з першого дня.

Тоді виникла ідея позбавити його санкцій. Прохання зняти санкції з нього було озвучено українською стороною прем'єру Великої Британії Борису Джонсону.

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