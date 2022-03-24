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Абрамович таки участвовал в организации переговоров Украині и России

"Украинская правда"Четверг, 24 марта 2022, 12:46

Российский бизнесмен Роман Абрамович на начальном этапе принимал участие в организации российско-украинских переговоров о мире – это подтвердили и в Москве, и в Киеве. 

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 24 марта, "Интерфакс"; источники "Украинской правды", близкие к Офису президента Украины

Прямая речь Пескова: "Действительно, он (Абрамович) в начальной стадии принимал участие (в организации российско-украинских переговоров)".

Детали: На вопрос, принимает ли какое-либо участие Абрамович в российско-украинских переговорах, Песков отметил: "Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской".

От источников, приближенных к Офису Владимира Зеленского: известно, что Абрамович действительно был вовлечен в переговоры почти с первого дня. 

Тогда возникла идея избавить его от санкций. Просьба снять санкции с него была озвучена украинской стороной премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 февраля издание "The Jerusalem Post" сообщало, что российский миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.
  • 23 марта "The Wall Street Journal" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против бизнесмена Романа Абрамовича, так как он содействует мирным переговорам между Украиной и Россией.
  • Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 15 марта, Великобритания – 10 марта.
  • Абрамович начал спасать свои яхты из европейских портов, суперяхту "Solaris" спрятали в турецком городе Бодрум во избежание ареста. 
  • Через несколько часов после начала войны с Украиной Абрамович передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.

Темы: переговорыРосcияУкраинасанкции
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