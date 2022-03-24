Абрамович таки участвовал в организации переговоров Украині и России

Российский бизнесмен Роман Абрамович на начальном этапе принимал участие в организации российско-украинских переговоров о мире – это подтвердили и в Москве, и в Киеве.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 24 марта, "Интерфакс"; источники "Украинской правды", близкие к Офису президента Украины

Прямая речь Пескова: "Действительно, он (Абрамович) в начальной стадии принимал участие (в организации российско-украинских переговоров)".

Детали: На вопрос, принимает ли какое-либо участие Абрамович в российско-украинских переговорах, Песков отметил: "Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской".

От источников, приближенных к Офису Владимира Зеленского: известно, что Абрамович действительно был вовлечен в переговоры почти с первого дня.

Тогда возникла идея избавить его от санкций. Просьба снять санкции с него была озвучена украинской стороной премьеру Великобритании Борису Джонсону.

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