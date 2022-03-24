Россия корректирует планы, перебрасывает технику в Беларусь для окружения Киева – сводка Генштаба

Россия меняет планы по ведению боевых действий на территории Украины: по некоторым направлениям отказывается от наступательных действий, но концентрирует силы для наступления на Киев, а также продолжает наступление на Донетчину, чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области полностью.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00 четверга 24 марта 2022 года

Детали: Идут 29-е сутки российского военного вторжения, РФ несет существенные потери, потому продолжает "мобилизацию" и пытается вернуть боеспособность устаревшей бронетехнике.

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Захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. Сохраняется практика привлечения наемников, набор которых осуществляют российские частные военные компании.

С целью восстановления боеспособности руководство Вооруженных сил РФ приняло ряд решений о снятии с хранения устаревшей бронетехники и направлении ее в воинские части, которые восстанавливают боеспособность.

На временно занятых врагом территориях фиксируются неединичные случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.

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Дословно: "По полученной информации, военно-политическим руководством Российской Федерации принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели, поставленные перед началом войны с Украиной, не были выполнены в установленные сроки.

За последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса РФ были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел".

Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет перебрасывание на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель – попытка подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева".

Детали: По мнению Генштаба ВСУ, российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для удерживания временно занятых территорий Украины и ведения оборонных действий.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и удержание ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по введению в заблуждение подразделений ВСУ и продолжает разведку.

Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы.

Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить город Славутич, цели не достигли.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Сумы. В направлении Харькова активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на разрушении гражданской инфраструктуры города.

На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.

На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Подразделения ВСУ нанесли удар по большим десантным кораблям, находившимся в порту Бердянска. В результате возник пожар на большом десантном корабле проекта 1171 с последующей детонацией боекомплекта (потери противника уточняются).