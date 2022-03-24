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Київ рятує від окупантів пам’ятки культурної спадщини

Ірина БалачукЧетвер, 24 березня 2022, 14:05
Київ рятує від окупантів пам’ятки культурної спадщини
Пам’ятник Самсону обклали мішками з піском. ФОТО ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З FACEBOOK

У столиці встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини – уже закінчили роботи біля пам’ятника Самсону і завершують біля пам’ятника Володимиру.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМВА: "Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.

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Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права". 

 
Роботи біля пам'ятника Володимиру 
Фото дЕпартаменту культурної спадщини з Facebook

Деталі: Також повідомляється, що Департамент охорони культурної спадщини шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів. 

 
Захист експозиції 
Фото дЕпартаменту культурної спадщини з Facebook

Зазначається, що активісти захистили мозаїки на фунікулері та провели роботи в Театрі на Подолі. 

ВІДЕО ДНЯ

Київ закликав усіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.

Наразі потрібні:

  • фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора,
  • ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка,
  • дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Усіх, хто має можливість допомогти за цими пунктами, просять звертатися за телефоном: 098-689-63-22.

Передісторія: 

Теми: Київвійнакультураісторія
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