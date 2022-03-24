Київ рятує від окупантів пам’ятки культурної спадщини
У столиці встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини – уже закінчили роботи біля пам’ятника Самсону і завершують біля пам’ятника Володимиру.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно КМВА: "Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.
Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права".
Деталі: Також повідомляється, що Департамент охорони культурної спадщини шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.
Зазначається, що активісти захистили мозаїки на фунікулері та провели роботи в Театрі на Подолі.
Київ закликав усіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.
Наразі потрібні:
- фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора,
- ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка,
- дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.
Усіх, хто має можливість допомогти за цими пунктами, просять звертатися за телефоном: 098-689-63-22.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Львові ховають цінні культурні та мистецькі пам’ятки через загрозу бомбардувань чи бойових дій російських окупантів, зокрема перевезли в бункер середньовічну скульптуру Ісуса Христа з Вірменського собору.
- А комунальники Одеси виклали 1,2 тисячі мішків з піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі.