Киев спасает от оккупантов памятники культурного наследия
В столице устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия – уже закончили работы возле памятника Самсону и заканчивают возле памятника Владимиру.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно КГВА: "На днях начнут работы возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.
Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права".
Детали: Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.
Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.
Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.
Сейчас нужны:
- специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора,
- леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана,
- дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.
Всех, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, просят обращаться по телефону: 098-689-63-22.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что во Львове устанавливают защиту на памятники и культурные достопримечательности из-за угроз бомбардировок или боевых действий российских оккупантов, в частности, перевезли в бункер средневековую скульптуру Иисуса Христа из Армянского собора.
- А коммунальщики Одессы выложили 1,2 тысячи мешков с песком вокруг памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.