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Киев спасает от оккупантов памятники культурного наследия

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 14:05
Киев спасает от оккупантов памятники культурного наследия
Памятник Самсону обложили мешками с песком. ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

В столице устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия – уже закончили работы возле памятника Самсону и заканчивают возле памятника Владимиру.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "На днях начнут работы возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.

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Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права". 

 
Работы возле памятника Владимиру 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

Детали: Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов. 

 
Защита экспозиции 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.

ВИДЕО ДНЯ

Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

Сейчас нужны:

  • специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора,
  • леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана,
  • дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

Всех, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, просят обращаться по телефону: 098-689-63-22.

Предыстория: 

Темы: Киеввойнакультураистория
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