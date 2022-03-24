Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев спасает от оккупантов памятники культурного наследия

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 15:05
Памятник Самсону обложили мешками с песком. ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

В столице устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия – уже закончили работы возле памятника Самсону и заканчивают возле памятника Владимиру.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "На днях начнут работы возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.

Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права". 

 
Работы возле памятника Владимиру 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

Детали: Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов. 

 
Защита экспозиции 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.

Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас нужны:

  • специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора,
  • леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана,
  • дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

Всех, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, просят обращаться по телефону: 098-689-63-22.

Предыстория: 

Темы: Киеввойнакультураистория
powered by lun.ua
Главное сегодня

В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр

Украинская делегация рассказала детали желаемого договора о гарантиях безопасности

фотоАбрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник

Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

фото, видеоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА

Все новости...
Киев
Россия корректирует планы, перебрасывает технику в Беларусь и Крым для окружения Киева – сводка Генштаба
В Киеве повреждено 87 жилых домов за время войны – КГГА
Киев снова в топ-10 городов с самым грязным воздухом: горят пожары войны
Последние новости
15:22
В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины
15:19
Подоляк: Договор о гарантиях безопасности должен пройти референдум
15:16
Мединский говорит, что Путин может встретиться с Зеленским одновременно с подписанием соглашения
15:09
Украина предлагает, чтобы вопрос Донбасса Зеленский и Путин обсудили лично
15:07
В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр
15:02
Сеть спорттоваров Decathlon заявила о приостановлении деятельности в РФ
15:01
В Харькове враг повредил пожарную часть XIX века
15:00
Украина предлагает решать вопросы Крыма в течение 15 лет
14:54
Как организуют учебу в Украине во время войны – указ МОН
14:49
Россия по итогам переговоров "кардинально сократит боевые действия" в двух направлениях
Все новости...