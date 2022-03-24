Киев спасает от оккупантов памятники культурного наследия

Памятник Самсону обложили мешками с песком. ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

В столице устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия – уже закончили работы возле памятника Самсону и заканчивают возле памятника Владимиру.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "На днях начнут работы возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.

Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права".

Работы возле памятника Владимиру ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

Детали: Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

Защита экспозиции ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С FACEBOOK

Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.

Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

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