Російські окупанти щоденно обстрілюють жителів Київщини – поліція

Російські загарбники продовжують щоденно атакувати мирних жителів Київської області – лише за добу до поліції надійшло понад 100 повідомлень про обстріли цивільних осіб.

Джерело: МВС з посиланням на заступник начальника поліції Київщини Максима Очеретяного

Пряма мова Очеретяного: "Лише за минулу добу поліція Київщини отримала понад 100 повідомлень про обстріли від мирних жителі.

Порядок на території Київщини є, ситуація стабільна, контрольована. На жаль, важка, але контрольована".

Деталі: Він додав, що поліція Київщини продовжує працювати в посиленому режимі та надавати поліцейські послуги.

За час воєнних дій до правоохоронців області надійшло понад 3000 звернень від громадян.

Очеретяний зазначив, що кожен факт фіксується, а винні у злочинах будуть притягнуті до відповідальності.



Він також додав, що евакуація мешканців триває уже 2 тижні у безперервному режимі. Найбільші складнощі виникають із транспортуванням – багато доріг у поганому стані та можуть бути заміновані.

Що було раніше: Національна поліція 23 березня повідомила, що відновлює свою роботу в Ірпені.

Також повідомлялося, що збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель, що під Києвом, водночас російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.