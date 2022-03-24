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Российские оккупанты ежедневно обстреливают жителей Киевщины – полиция

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 16:08

Российские захватчики продолжают ежедневно атаковать мирных жителей Киевской области – всего за сутки в полицию поступило более 100 сообщений об обстрелах гражданских лиц.

Источник: МВД со ссылкой на заместителя начальника полиции Киевской области Максима Очеретяного

Прямая речь Очеретяного: "Только за минувшие сутки полиция Киевской области получила более 100 сообщений об обстрелах от мирных жителей.

Порядок на территории Киевской области есть, ситуация стабильная, контролируемая. К сожалению, тяжелая, но контролируемая".

Детали: Он добавил, что полиция Киевской области продолжает работать в усиленном режиме и оказывать полицейские услуги.

За время военных действий к правоохранителям области поступило более 3000 обращений от граждан.

Очеретяный отметил, что каждый факт фиксируется, а виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности.

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Он также добавил, что эвакуация жителей продолжается уже 2 недели в непрерывном режиме. Наибольшие сложности возникают с транспортировкой – многие дороги в плохом состоянии и могут быть заминированы.

Что было раньше: Национальная полиция 23 марта сообщила, что возобновляет свою работу в Ирпене.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель, что под Киевом, в то же время российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.

Темы: Киевская областьвойнаполиция
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