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Російські військові підмовляють колаборантів викрадати дітей

Четвер, 24 березня 2022, 19:54

Російські окупанти на Харківщині підмовляють колаборантів викрадати дітей.

Джерело: МВС у Telegram.

Дослівно: "На частині Харківщини, яку зайняли рашистські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу.

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За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби України, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області".

Деталі: Російські військові дізналися, що місцевий чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій, тож вони відправили колаборантів з’ясувати, що до чого.

Зловмисники не знайшли вдома господаря, тому за погодженням із російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. 

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Батько дітей у той час перебував в іншому населеному пункті, куди поїхав по гуманітарну допомогу, аби прогодувати піврічного внука.

Дослівно МВС: "Посіпаки загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися…

Цей приклад – черговий доказ, що Росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє РФ, співмірні зі злочинами Гітлера!".

Теми: РосіявійнаХарківська область
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