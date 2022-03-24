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Российские военные подговаривают коллаборантов похищать детей

Четверг, 24 марта 2022, 19:54

Российские оккупанты в Харьковской области подговаривают коллаборантов похищать детей.

Источник: МВД в Telegram.

Дословно: "На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу.

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По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы Украины, лица, согласившиеся работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области".

Детали: Российские военные узнали, что у местного мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий, поэтому они отправили коллаборантов выяснить, что к чему.

Злоумышленники не нашли дома хозяина, поэтому по согласованию с российскими офицерами забрали двух его несовершеннолетних сыновей.

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Отец детей в то время находился в другом населенном пункте, куда поехал за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука.

Дословно МВД: "Прихвостни захватчиков начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат, готовый готов отдать за детей. Вражеские холуи ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться.

Этот пример – очередное доказательство, что Россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые РФ, соизмеримы с преступлениями Гитлера!".

Темы: РосcиявойнаХарьковская область
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