Бізнесмен Ігор Суркіс заявляє, що інформація про вивезення за межі України ним, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності, і публікує відповідні документи.

Джерело: заява пресслужби Ігоря Суркіса

Дослівно: "Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею".

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Деталі: У пресслужбі заявили, що українськими та угорськими юристами родини Суркіс отримано офіційну відповідь митних органів Угорщини з підтвердженням, що "готівкові" звинувачення на адресу родини були брехливими.

"26 лютого 2022 року о 22.40 ви з’явилися для в'їзду на пункті перетину "Тисабек". При обробці вашого в'їзду не було зроблено жодної декларації від вашого або від імені інших пасажирів щодо перевезення готівки вартістю 10 000 євро чи більше. Ви залишили пункт перетину кордону після в'їзду", - йдеться у відповіді податкового і митного органу Угорщини Ігорю та Григорію Суркісам.

Водночас у спростуванні Ігоря Суркіса нічого не зазначається про двох онуків нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років) і, за даними журналістів, виїхали разом з ним.

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