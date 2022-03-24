Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 22:37
Ігор Суркіс, фото ФК "Динамо"

Бізнесмен Ігор Суркіс заявляє, що інформація про вивезення за межі України ним, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності.

Джерело: коментар Суркіса

Дослівно: "Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею".

Деталі: Зазначається, що, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами направлені офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування неправдивої інформації.

У коментарі йдеться, що ця інформація "є не лише неправдивою, а й образливою з огляду на гідну громадянську позицію, що займає сім’я Суркіс".

Передісторія:

  • Як писала УП, Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини з родинами на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. За даними "Української правди", вони виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів. 
  • В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років).  
  • Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою – дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування.
  • Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Суркіс
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА

У понеділок у Києві відключать опалення

На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян

фото Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

Усі новини...
Суркіс
На митників, які випустили Суркісів без декларування, завели справу
Генпрокурор: У шістьох депутатів можуть з’явитися проблеми через те, хто і як поїхав з України
УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів
Останні новини
14:44
Херсонці знову зібралися на мітинг проти окупації: росіяни застосували газові гранати - ЗМІ
14:43
Регулятор спростив порядок приєднання до електромереж під час воєнного стану
14:35
Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ
14:30
Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету – ЗМІ
14:28
Хроніка війни в Україні. 32-й день ОНЛАЙН
14:11
У Дніпрі затримали колаборанта, який "мітив" у керівники потенційної адміністрації окупантів - СБУ
14:07
На Сумщині змінили комендантську годину
14:07
Німеччина подумує про власний "Залізний купол", яким може прикрити і союзників - Bild
14:00
Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ
13:57
Славутич: 3 захисників загинули, ще 2 цивільних поранені
Усі новини...