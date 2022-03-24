Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку
Бізнесмен Ігор Суркіс заявляє, що інформація про вивезення за межі України ним, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності.
Джерело: коментар Суркіса
Дослівно: "Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею".
Деталі: Зазначається, що, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами направлені офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування неправдивої інформації.
У коментарі йдеться, що ця інформація "є не лише неправдивою, а й образливою з огляду на гідну громадянську позицію, що займає сім’я Суркіс".
Передісторія:
- Як писала УП, Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини з родинами на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. За даними "Української правди", вони виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів.
- В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років).
- Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою – дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування.
- Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.
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