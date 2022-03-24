Бізнесмен Ігор Суркіс заявляє, що інформація про вивезення за межі України ним, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності.

Джерело: коментар Суркіса

Дослівно: "Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею".

Деталі: Зазначається, що, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами направлені офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування неправдивої інформації.

У коментарі йдеться, що ця інформація "є не лише неправдивою, а й образливою з огляду на гідну громадянську позицію, що займає сім’я Суркіс".

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