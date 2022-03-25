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Зведення штабу: ворог втратив понад 200 осіб, ЗСУ знищили 12 російських танків

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 березня 2022, 06:49
фото пресслужби Об'єднаних сил

За минулу добу українські військові знищили 12 танків, близько 20 одиниць техніки і 9 артилерійських систем ворога, росіяни втратили понад 200 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника".

Деталі: Протягом попередньої доби українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.

Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

ВІДЕО ДНЯ

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.

На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – зазначають у штабі.

Теми: Збройні силивійна
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