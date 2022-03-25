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Сводка штаба: враг потерял более 200 человек, ВСУ уничтожили 12 российских танков

Ольга ГлущенкоПятница, 25 марта 2022, 06:49
фото пресс-службы Объединенных сил

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 12 танков, около 20 единиц техники и 9 артиллерийских систем врага, россияне потеряли более 200 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника".

Детали: В течение предыдущих суток украинские воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.

Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

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На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии гос границы.

На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

"Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно в нарушение норм международного гуманитарного права и правила ведения войны", - отмечают в штабе.

Темы: Вооруженные силывойна
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