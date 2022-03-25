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Російська армія виявилася неготовою до морозів в Україні – CIT

Олена РощінаП'ятниця, 25 березня 2022, 08:26

Розслідувачі Conflict Intelligence Team знайшли підтвердження тому, що російські військові могли отримати обмороження, воюючи в Україні, оскільки не мали достатньо теплого одягу, наметів та пічок.

Джерело: Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram

Деталі: Серед підслуханих переговорів російських військових, опублікованих Службою безпеки України, увагу CIT привернула розмова, де один зі співрозмовників розповідає, що половина його бійців, які воюють під Миколаєвом, страждають від обмороження ніг.

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Про таку проблему говорили і користувачі Твіттера з джерелами на Донбасі, і представники Пентагону.

Фігурант прослуховування також скаржиться, що бійцям доводиться спати в окопах, оскільки вони не мають ні наметів, ні пічок-"буржуйок".

Дослівно CIT: "Наше джерело, ознайомлене із ситуацією на іншому напрямку вторгнення, підтвердило цю інформацію, додавши, що в одному зі з'єднань наметами була забезпечена лише одна батальйонно-тактична група, а зимове обмундирування мали лише 20% особового складу, причому часто – куплене самими контрактниками за власний кошт.

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Про нестачу зимового обмундирування як причину обмороження говорив і представник Пентагону.

Ми вважаємо, що причина цього та багатьох інших недоліків – інституційна корупція у російській армії".

Деталі: Багато коментаторів у мережі мали сумніви, що в Україні навесні можна отримати обмороження. Однак архівні дані про погоду в Миколаєві показують, що у березні цього року температура регулярно опускалася суттєво нижче за нуль.

І ще у січні українські синоптики прогнозували аномально холодну весну.

На думку CIT, російські штабісти або розраховували закінчити військову "операцію" в лічені дні, або не врахували ймовірну погодну аномалію, або помилково вважали, що російські війська укомплектовані зимовим обмундируванням.

У цих умовах влада російських регіонів, наприклад Волгоградської області, оголошує акції зі збору теплих речей для військових, які воюють в Україні.

Від УП: В Україні наприкінці лютого і на початку березня температура не раз опускалася нижче нуля, зокрема вночі, а також випадав сніг.

Теми: війнаРосіяУкраїнапогода
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