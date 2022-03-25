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Російська армія виявилася неготовою до морозів в Україні – CIT

Олена РощінаП'ятниця, 25 березня 2022, 09:26

Розслідувачі Conflict Intelligence Team знайшли підтвердження тому, що російські військові могли отримати обмороження, воюючи в Україні, оскільки не мали достатньо теплого одягу, наметів та пічок.

Джерело: Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram

Деталі: Серед підслуханих переговорів російських військових, опублікованих Службою безпеки України, увагу CIT привернула розмова, де один зі співрозмовників розповідає, що половина його бійців, які воюють під Миколаєвом, страждають від обмороження ніг.

Про таку проблему говорили і користувачі Твіттера з джерелами на Донбасі, і представники Пентагону.

Фігурант прослуховування також скаржиться, що бійцям доводиться спати в окопах, оскільки вони не мають ні наметів, ні пічок-"буржуйок".

Дослівно CIT: "Наше джерело, ознайомлене із ситуацією на іншому напрямку вторгнення, підтвердило цю інформацію, додавши, що в одному зі з'єднань наметами була забезпечена лише одна батальйонно-тактична група, а зимове обмундирування мали лише 20% особового складу, причому часто – куплене самими контрактниками за власний кошт.

Про нестачу зимового обмундирування як причину обмороження говорив і представник Пентагону.

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Ми вважаємо, що причина цього та багатьох інших недоліків – інституційна корупція у російській армії".

Деталі: Багато коментаторів у мережі мали сумніви, що в Україні навесні можна отримати обмороження. Однак архівні дані про погоду в Миколаєві показують, що у березні цього року температура регулярно опускалася суттєво нижче за нуль.

І ще у січні українські синоптики прогнозували аномально холодну весну.

На думку CIT, російські штабісти або розраховували закінчити військову "операцію" в лічені дні, або не врахували ймовірну погодну аномалію, або помилково вважали, що російські війська укомплектовані зимовим обмундируванням.

У цих умовах влада російських регіонів, наприклад Волгоградської області, оголошує акції зі збору теплих речей для військових, які воюють в Україні.

Від УП: В Україні наприкінці лютого і на початку березня температура не раз опускалася нижче нуля, зокрема вночі, а також випадав сніг.

Теми: війнаРосіяУкраїнапогода
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