Российская армия оказалась неготовой к морозам в Украине – CIT

Расследователи Conflict Intelligence Team нашли подтверждение тому, что российские военные могли получить обморожение, воюя в Украине, так как не имели достаточно теплой одежды, палаток и печек.

Источник: Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram

Детали: Среди прослушек переговоров российских военных, опубликованных Службой безопасности Украины, внимание CIT привлек разговор, где один из собеседников рассказывает, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног.

О такой проблеме говорили и пользователи Твиттера с источниками на Донбассе, и представители Пентагона

Фигурант прослушки также жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-"буржуек".

Дословно CIT: "Наш источник, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет.

О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона.

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Мы полагаем, что причина этого и многих других недостатков – институциональная коррупция в российской армии".

Детали: Многие комментаторы в сети сомневались, что в Украине весной можно получить обморожение. Однако архивные данные о погоде в Николаеве показывают, что в марте этого года температура регулярно опускалась существенно ниже нуля.

И еще в январе украинские синоптики прогнозировали аномально холодную весну.

По мнению CIT, российские штабисты либо рассчитывали закончить военную "операцию" в считанные дни, либо не учли вероятной погодной аномалии, либо ошибочно считали, что российские войска укомплектованы зимним обмундированием.

В этих условиях власти российских регионов, например Волгоградской области, объявляют акции по сбору теплых вещей для военных, которые воюют в Украине.

От УП: В Украине в конце февраля и начале марта температура не раз опускалась ниже нуля, в частности, ночью, а также выпадал снег.