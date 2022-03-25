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83% українців за те, щоб українська мова була єдиною державною

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 10:53
Фото focus.ua

Абсолютна більшість українців – 83% – виступають за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19 березня

Дослівно "Рейтинг": "Безпрецедентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинуло і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні".

Деталі: Соціологи підкреслюють, що така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.

З іншого боку за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть українців, а сьогодні – лише 7%.

Соціологи відзначають, що у мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їх кількість зменшилась майже удвічі.

Дослідження проходило 19 березня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1000 мешканців України у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.  

Теми: мовасоціологія
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