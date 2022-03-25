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83% украинцев за то, чтобы украинский язык был единственным государственным

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 10:53
Фото focus.ua

Абсолютное большинство украинцев – 83% – выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта

Дословно "Рейтинг": "Беспрецедентное единение общества на фоне войны резко повлияло и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине".

Детали: Социологи подчеркивают, что такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.

С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть украинцев, а сегодня – только 7%.

Социологи отмечают, что в мирное время за предоставление статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

Исследование проходило 19 марта. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Темы: языксоциология
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