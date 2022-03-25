Данілов: Україна завдала смертельного удару "рускому міру"

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що своїм героїчним спротивом російському окупанту український народ творить нову світову історію.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Місяць війни. Довгі дні, наповнені кров’ю, важкою працею, сльозами та потом. 720 годин, кожна з яких тягнулася як день, а хвилини - на вагу останнього набою. Час випробувань і чесних відповідей, коли прибирається все штучне, і залишається тільки справжнє.

Хто є ми і що для нас є наша країна.

Своє випробування Україна складає на очах усього світу, коли ранок мільйонів починається з новин про країну, якої "не існувало", і народу, якого "не було".

Так сталося, що сучасна історія світу пишеться зараз вогнем і сталлю в українських степах і лісах. Не ми призначили собі цю місію – перемелювати орди нацистів і їхніх сучасних послідовників - рашистів.

Україна завдала смертельного удару "рускому міру", розпоровши смердюче черево його нескінченних броньованих колон. Ця потвора у своїх конвульсіях може завдати ще багато горя і страждань, але мертве ніколи не переможе живе".

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Деталі: Данілов подякував усім, хто на фронті і в тилу, з автоматом або в цеху єдиним Національним спротивом наближує нашу Перемогу.