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Данилов: Украина нанесла смертельный удар "русскому миру"

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 09:59
Данилов: Украина нанесла смертельный удар русскому миру
Алексей Данилов. фото Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что своим героическим сопротивлением российскому оккупанту украинский народ творит новую мировую историю.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь: "Месяц войны. Долгие дни, наполненные кровью, тяжелым трудом, слезами и потом. 720 часов, каждый из которых тянулся как день, а минуты – на вес последнего патрона. Время испытаний и честных ответов, когда убирается все искусственное, остается только настоящее.

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Кто мы и что для нас наша страна.

Свое испытание Украина сдает на глазах всего мира, когда утро миллионов начинается с новостей о стране, которой "не существовало", и народа, которого "не было".

Так получилось, что современная история мира пишется сейчас огнем и сталью в украинских степях и лесах. Не мы назначили себе эту миссию – перемалывать орды нацистов и их современных последователей - рашистов.

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Украина нанесла смертельный удар "русскому миру", распоров зловонное брюхо его нескончаемых бронированных колонн. Это чудовище в своих конвульсиях может причинить еще много горя и страданий, но мертвое никогда не победит живое".

Детали: Данилов поблагодарил всех, кто на фронте и в тылу, с автоматом или в цехе единым Национальным сопротивлением приближает нашу Победу.

Темы: войнаРосcияДанилов
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