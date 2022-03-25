Ердоган поговорить у п'ятницю із Зеленським, а потім із Путіним
П'ятниця, 25 березня 2022, 10:33
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським 25 березня, а потім, можливо, і з президентом Росії Володимиром Путіним.
Джерело: Агентство Анадолу
Пряма мова Ердогана: "Сьогодні (25 березня – ред.) я переговорю із Зеленським. У вихідні або на початку наступного тижня можливі переговори з Путіним".
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Деталі: Ердоган уточнив, що обговорить із президентами України та Росії саміт НАТО.
Про дискусію, щодо можливої відмови від НАТО, яка триває в Україні, читайте у детальній статті Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 24 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ, оприлюднивши деталі українського запиту.
- Також Зеленський попросив у НАТО ніколи не казати, що Збройні сили, які показали свою потужність у війни з Росією, не відповідають стандартам Альянсу.
- Геннсек Альянсу 24 березня підтвердив, що НАТО не планує закривати небо над Україною силами ВПС союзників. І хоча є рішення НАТО про постачання в Україну комплексів ППО зі Словаччини, про завершення цього постачання невідомо. Водночас, у конгресі закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі.