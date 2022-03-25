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Ердоган поговорить у п'ятницю із Зеленським, а потім із Путіним

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 10:33
Ердоган поговорить у п'ятницю із Зеленським, а потім із Путіним
Президент Туреччини Ердоган. Фото з Facebook Recep Tayyip Erdoğan

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським 25 березня, а потім, можливо, і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Агентство Анадолу

Пряма мова Ердогана: "Сьогодні (25 березня – ред.) я переговорю із Зеленським. У вихідні або на початку наступного тижня можливі переговори з Путіним".

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Деталі: Ердоган уточнив, що обговорить із президентами України та Росії саміт НАТО.

Про дискусію, щодо можливої відмови від НАТО, яка триває в Україні, читайте у детальній статті Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем

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Теми: ТуреччинаЗеленськийПутінНАТО
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