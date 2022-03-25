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Эрдоган поговорит в пятницу с Зеленским, а потом с Путиным

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 11:33
Президент Турции Эрдоган. Фото с Facebook Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, а потом, возможно, и с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Агентство Анадолу

Прямая речь Эрдогана: "Сегодня (25 марта – ред.) я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным".

Детали: Эрдоган уточнил, что обсудит с президентами Украины и России саммит НАТО.

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем

Предыстория:

  • 24 марта президент Украины Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.
  • Зеленский также попросил у НАТО никогда не говорить, что вооруженные силы, которые показали свою мощь в войне с Россией, не соответствуют стандартам Альянса. 
  • Генсек Альянса 24 марта подтвердил, что НАТО не намерено закрывать небо над Украиной силами ВВС союзников. И хотя есть решение НАТО о поставках в Украину комплексов ПВО из Словакии, о завершении этой поставки неизвестно. В то же время, в конгрессе призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители.

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Темы: ТурцияЗеленскийПутинНАТО
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