Эрдоган поговорит в пятницу с Зеленским, а потом с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, а потом, возможно, и с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Агентство Анадолу

Прямая речь Эрдогана: "Сегодня (25 марта – ред.) я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным".

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Детали: Эрдоган уточнил, что обсудит с президентами Украины и России саммит НАТО.

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем

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