Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган поговорит в пятницу с Зеленским, а потом с Путиным

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 10:33
Эрдоган поговорит в пятницу с Зеленским, а потом с Путиным
Президент Турции Эрдоган. Фото с Facebook Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, а потом, возможно, и с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Агентство Анадолу

Прямая речь Эрдогана: "Сегодня (25 марта – ред.) я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным".

Реклама:

Детали: Эрдоган уточнил, что обсудит с президентами Украины и России саммит НАТО.

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ТурцияЗеленскийПутинНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: