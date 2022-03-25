Эрдоган поговорит в пятницу с Зеленским, а потом с Путиным
Пятница, 25 марта 2022, 11:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, а потом, возможно, и с президентом России Владимиром Путиным.
Источник: Агентство Анадолу
Прямая речь Эрдогана: "Сегодня (25 марта – ред.) я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным".
Детали: Эрдоган уточнил, что обсудит с президентами Украины и России саммит НАТО.
О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем
Предыстория:
- 24 марта президент Украины Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.
- Зеленский также попросил у НАТО никогда не говорить, что вооруженные силы, которые показали свою мощь в войне с Россией, не соответствуют стандартам Альянса.
- Генсек Альянса 24 марта подтвердил, что НАТО не намерено закрывать небо над Украиной силами ВВС союзников. И хотя есть решение НАТО о поставках в Украину комплексов ПВО из Словакии, о завершении этой поставки неизвестно. В то же время, в конгрессе призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители.
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