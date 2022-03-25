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Маріуполь: "азовці" знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 11:06
Маріуполь: азовці знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів
На фото – знищена "азовцями" техніка ворога 15 березня. Фото з Telegram "Азова"

За минулу ніч бійці окремого загону спецпризначення "Азов" знищили 5 вантажівок і 2 бойові машини десанту російських окупантів, а також понад два десятки загарбників.   

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів".

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Деталі: "Азовці" наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.

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Теми: Маріупольвійна
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