Маріуполь: "азовці" знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів
П'ятниця, 25 березня 2022, 12:06
За минулу ніч бійці окремого загону спецпризначення "Азов" знищили 5 вантажівок і 2 бойові машини десанту російських окупантів, а також понад два десятки загарбників.
Джерело: "Азов" у Telegram
Дослівно "Азов": "Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів".
Деталі: "Азовці" наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.
Передісторія:
- 24 березня бійці "Азову" вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки російських окупантів у Маріуполі.
- 14 березня "Азов" повідомив, що його бійці за добу знищили у Маріуполі 1 російський "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись", а також багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.
- 13 березня "азовці" під час запеклих боїв у Маріуполі знищили 6 ворожих танків, 2 БТРи та 1 "Тигр", а також взяли в полон 12 окупантів.