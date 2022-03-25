Мариуполь: "азовцы" уничтожили 5 грузовиков и 2 БМД оккупантов
Пятница, 25 марта 2022, 11:06
За минувшую ночь бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" уничтожили 5 грузовиков и 2 боевых машины десанта российских оккупантов, а также более двух десятков захватчиков.
Источник: "Азов" в Telegram
Дословно "Азов": "В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов".
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Детали: "Азовцы" подчеркнули, что защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь.
Предыстория:
- 24 марта бойцы "Азова" вывели из строя боевую бронированную машину и 3 грузовика российских оккупантов в Мариуполе.
- 14 марта "Азов" сообщил, что его бойцы за сутки уничтожили в Мариуполе 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.
- 13 марта "азовцы" во время ожесточенных боев в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и 1 "Тигр", а также взяли в плен 12 оккупантов.
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