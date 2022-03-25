Мариуполь: "азовцы" уничтожили 5 грузовиков и 2 БМД оккупантов

На фото уничтоженная "азовцами" техника врага 15 марта. Фото из Telegram "Азова"

За минувшую ночь бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" уничтожили 5 грузовиков и 2 боевых машины десанта российских оккупантов, а также более двух десятков захватчиков.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов".

Детали: "Азовцы" подчеркнули, что защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь.

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