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Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба

Ірина Балачук, Роман КравецьП'ятниця, 25 березня 2022, 16:17
Дмитро Кулеба. Скриншот з відео на сторінці Кулеби у Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що станом на 25 березня жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.

Джерело: Кулеба у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кулеби: "Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною".

Деталі: Він пояснив, що у підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань. Переговорний процес йде надзвичайно важко.

За словами Кулеби, українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється.

Міністр підкреслив, що Україна наполягає, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.  

Він висловив вдячність турецькій стороні і окремо президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України.

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Міністр зазначив, що Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.

"Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках. Користуючись цією нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах. Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів", – підсумував Кулеба.  

Передісторія: 

Теми: МЗСРосіяпереговориТуреччина
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