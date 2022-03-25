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Никакого консенсуса с Россией по 4 упомянутым Эрдоганом пунктам нет – Кулеба

Ирина Балачук, Роман КравецПятница, 25 марта 2022, 15:17
Никакого консенсуса с Россией по 4 упомянутым Эрдоганом пунктам нет – Кулеба
Дмитрий Кулеба. Скриншот из видео на странице Кулебы в Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

Источник: Кулеба в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кулебы: "Нет консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна".

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Детали: Он объяснил, что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов. Переговорный процесс идет очень тяжело.

По словам Кулебы, украинская делегация заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается.

Министр подчеркнул, что Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

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Он выразил благодарность турецкой стороне и президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.

Министр отметил, что Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", – подытожил Кулеба.

Предыстория: 

Темы: МИДРосcияпереговорыТурция
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