В Виннице оккупанты нанесли ракетный удар по территории штаба ВС ВСУ

Разрушения на территории командования вс всу в виннице. фото: командование вс всу

Российские ракеты попали на территорию Командования Воздушных Сил в Виннице.

Источник: пресс-служба Командования ВС ВСУ

Дословно: "Сегодня, 25 марта, около 16:30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице".

Детали: В сообщении отметили, что захватчики запустили всего шесть крылатых ракет по Виннице.

Несколько из них сбила украинская система противовоздушной обороны, но часть попала в здание командования. Разрушения инфраструктуры, по словам пресс-службы штаба ВС ВСУ, существенны.

Предыстория:

В промежутке между 15.00 и 18.00 25 марта в Виннице объявляли ряд воздушных тревог.

16 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Виннице.

6 марта российские захватчики разрушили восемью ракетами аэропорт Винницы в селе Гавришовке.