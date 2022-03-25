В Виннице оккупанты нанесли ракетный удар по территории штаба ВС ВСУ
Пятница, 25 марта 2022, 19:17
Российские ракеты попали на территорию Командования Воздушных Сил в Виннице.
Источник: пресс-служба Командования ВС ВСУ
Дословно: "Сегодня, 25 марта, около 16:30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице".
Детали: В сообщении отметили, что захватчики запустили всего шесть крылатых ракет по Виннице.
Несколько из них сбила украинская система противовоздушной обороны, но часть попала в здание командования. Разрушения инфраструктуры, по словам пресс-службы штаба ВС ВСУ, существенны.
Предыстория:
- В промежутке между 15.00 и 18.00 25 марта в Виннице объявляли ряд воздушных тревог.
- 16 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Виннице.
- 6 марта российские захватчики разрушили восемью ракетами аэропорт Винницы в селе Гавришовке.
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