В Виннице оккупанты нанесли ракетный удар по территории штаба ВС ВСУ

Разрушения на территории командования вс всу в виннице. фото: командование вс всу

Российские ракеты попали на территорию Командования Воздушных Сил в Виннице.

Источник: пресс-служба Командования ВС ВСУ

Дословно: "Сегодня, 25 марта, около 16:30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице".

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Детали: В сообщении отметили, что захватчики запустили всего шесть крылатых ракет по Виннице.

Несколько из них сбила украинская система противовоздушной обороны, но часть попала в здание командования. Разрушения инфраструктуры, по словам пресс-службы штаба ВС ВСУ, существенны.

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