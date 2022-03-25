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Maxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 18:22
Maxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске
Maxar Technologies

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки уничтоженного в порту оккупированного Бердянска российского большого десантного корабля "Саратов".

Источник: Maxar Technologies

Дословно: "Спутниковый снимок украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор".

Огонь и дым видны поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива".

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Что предшествовало: 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске оказались изменниками Украины, которые перешли на сторону врага в 2014 году.

Темы: кораблиРосcиявойна
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