Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: У Росії шукають винних у провалі взяття Києва, брехня починає зникати

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 21:13
Олексій Данілов, фото РНБО

Серед військово-політичного керівництва РФ іде з’ясування стосунків і пошук винних у провалі плану зі швидкого взяття Києва.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз іде з’ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва РФ. Зараз там доволі напружена ситуація. Всі доводять, що не вони винні в тому, що за 4 дні не взяли Київ, як вони рапортували перед своїм фюрером.

Зараз там є звільнення частини генералів, а іншу частина частину наші Збройні сили звільняють грузом 200. На нас це ніяк не впливає.

Вони зараз будуть переформатовуватися. У них не вдалося швидко захопити нашу країну. Але це не значить, що загроза зникла, вони склали руки і підняли білий прапор. До цього ще треба почекати трошки, трошки попрацювати. Але ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами".

Деталі: За словами Данілова, в Росії починають усвідомлювати справжній масштаб втрат на війні з Україною.

"Там всередині країни вже починаються певні процеси, тому що кількість вбитих вже перейшла цифру 15 тисяч. Це не рахуючи поранених без рук, без ніг, які повертаються на територію РФ. Я звертаю увагу, що там починається вже громадський процес, матері починають звертатися до певних інституцій. І там все більше проривається інформація стосовно того, що дійсно відбувається на території нашої країни. І брехня, яка постійно розповсюджувалася на території РФ, починає потихесеньку-потихесеньку зникати", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше Данілов заявляв, що зникнення з публічного простору ключових силовиків РФ говорить про те, що серед російських структур іде з’ясування стосунків і пошук винних у провалах в Україні.

Теми: ДаніловРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Українські євреї заперечують брехню російських генералів

відеоУ Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Окупанти накопичують сили в районі Чорнобильської АЕС – звіт Генштабу

Окупанти в Херсоні викрали священника ПЦУ

відеоЗатримали киянина, який із 20-ма посіпаками з автоматами обеззброїв патрульних

Усі новини...
Данілов
Данілов: Україна завдала смертельного удару "рускому міру"
Данілов про "зникнення" Шойгу: Структури РФ з’ясовують стосунки через провал в Україні
Данілов застеріг білоруських солдатів: Хто перетне кордон з Україною, буде знищений
Останні новини
17:05
ЄС надасть Чехії, Словаччині та Молдові вакцини для українських дітей-біженців
16:56
На сайт Київської ОВА йде масована кібератака
16:51
У Голій Пристані на Херсонщині окупанти викрали 7 людей, окрім мера
16:48
Розвідка оприлюднила дані спецназівців ГРУ РФ, які воюють в Україні
16:39
До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер
16:37
Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS
16:25
Доходи від мит впали на 80% через війну – міністр
16:19
"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер
16:16
Референдум можливий, тільки коли російські війська підуть з України – ОП
16:08
Німеччина "в цілому" готова стати гарантом безпеки для України
Усі новини...