Данілов: У Росії шукають винних у провалі взяття Києва, брехня починає зникати

Серед військово-політичного керівництва РФ іде з’ясування стосунків і пошук винних у провалі плану зі швидкого взяття Києва.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз іде з’ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва РФ. Зараз там доволі напружена ситуація. Всі доводять, що не вони винні в тому, що за 4 дні не взяли Київ, як вони рапортували перед своїм фюрером.

Зараз там є звільнення частини генералів, а іншу частина частину наші Збройні сили звільняють грузом 200. На нас це ніяк не впливає.

Вони зараз будуть переформатовуватися. У них не вдалося швидко захопити нашу країну. Але це не значить, що загроза зникла, вони склали руки і підняли білий прапор. До цього ще треба почекати трошки, трошки попрацювати. Але ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами".

Деталі: За словами Данілова, в Росії починають усвідомлювати справжній масштаб втрат на війні з Україною.

"Там всередині країни вже починаються певні процеси, тому що кількість вбитих вже перейшла цифру 15 тисяч. Це не рахуючи поранених без рук, без ніг, які повертаються на територію РФ. Я звертаю увагу, що там починається вже громадський процес, матері починають звертатися до певних інституцій. І там все більше проривається інформація стосовно того, що дійсно відбувається на території нашої країни. І брехня, яка постійно розповсюджувалася на території РФ, починає потихесеньку-потихесеньку зникати", - сказав він.

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Що передувало: Раніше Данілов заявляв, що зникнення з публічного простору ключових силовиків РФ говорить про те, що серед російських структур іде з’ясування стосунків і пошук винних у провалах в Україні.