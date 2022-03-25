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Данилов: В России ищут виновных в провале взятия Киева, ложь начинает исчезать

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 21:13
Алексей Данилов, фото СНБО

Среди военно-политического руководства РФ идет выяснение отношений и поиск виновных в провале плана быстрого взятия Киева.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства РФ. Сейчас там достаточно напряженная ситуация. Все доказывают, что не они виноваты в том, что за 4 дня не взяли Киев, как они рапортовали перед своим фюрером.

Сейчас там есть увольнение части генералов, а другую часть наши Вооруженные силы увольняют грузом 200. На нас это никак не влияет.

Они сейчас будут переформатироваться. Им не удалось быстро захватить нашу страну. Но это не значит, что угроза исчезла, они сложили руки и подняли белое знамя. До этого еще нужно подождать немного, немного поработать. Но мы ясно осознаем, что победа будет за нами".

Детали: По словам Данилова, в России начинают отдавать себе отчет в настоящем масштабе потерь на войне с Украиной.

"Там внутри страны уже начинаются определенные процессы, потому что количество убитых уже перешло в цифру 15 тысяч. Это кроме раненых без рук, без ног, возвращающихся на территорию РФ. Я обращаю внимание, что там уже начинается общественный процесс, матери начинают обращаться в определенные институты. И там все больше прорывается информация о том, что действительно происходит на территории нашей страны. И ложь, которая постоянно распространялась на территории РФ, начинает потихоньку-потихоньку исчезать", - сказал он.

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Что предшествовало: Ранее Данилов заявлял, что исчезновение из публичного пространства ключевых силовиков РФ говорит о том, что среди российских структур идет разбирательство и поиск виновных в провалах в Украине.

Темы: ДаниловРосcия
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