Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: В России ищут виновных в провале взятия Киева, ложь начинает исчезать

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 20:13
Данилов: В России ищут виновных в провале взятия Киева, ложь начинает исчезать
Алексей Данилов, фото СНБО

Среди военно-политического руководства РФ идет выяснение отношений и поиск виновных в провале плана быстрого взятия Киева.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства РФ. Сейчас там достаточно напряженная ситуация. Все доказывают, что не они виноваты в том, что за 4 дня не взяли Киев, как они рапортовали перед своим фюрером.

Реклама:

Сейчас там есть увольнение части генералов, а другую часть наши Вооруженные силы увольняют грузом 200. На нас это никак не влияет.

Они сейчас будут переформатироваться. Им не удалось быстро захватить нашу страну. Но это не значит, что угроза исчезла, они сложили руки и подняли белое знамя. До этого еще нужно подождать немного, немного поработать. Но мы ясно осознаем, что победа будет за нами".

Детали: По словам Данилова, в России начинают отдавать себе отчет в настоящем масштабе потерь на войне с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

"Там внутри страны уже начинаются определенные процессы, потому что количество убитых уже перешло в цифру 15 тысяч. Это кроме раненых без рук, без ног, возвращающихся на территорию РФ. Я обращаю внимание, что там уже начинается общественный процесс, матери начинают обращаться в определенные институты. И там все больше прорывается информация о том, что действительно происходит на территории нашей страны. И ложь, которая постоянно распространялась на территории РФ, начинает потихоньку-потихоньку исчезать", - сказал он.

Что предшествовало: Ранее Данилов заявлял, что исчезновение из публичного пространства ключевых силовиков РФ говорит о том, что среди российских структур идет разбирательство и поиск виновных в провалах в Украине.

Темы: ДаниловРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: